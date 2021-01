Bar nega que orgia aconteceu em meio a pandemia Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 20:55 | Atualizado 26/01/2021 20:57

Curitiba - O bar que teria sediado uma orgia em meio a pandemia se pronunciou sobre o caso nas rede sociais nesta terça-feira (26). Através de um texto no Instagram, o perfil do estabelecimento afirma que recebeu muitas mensagens de "carinho, ódio e repúdio" e afirmou que as fotos que viralizaram são antigas.

“Acordei com todo mundo me ligando, muitas mensagem meu pai louco querendo saber que porra era essa. Instagram bombando, todo mundo louco pelo babado, nem sei como o Twitter não veio atrás de mim. Muitas mensagens de carinho, dezenas de mensagens de ódio e de repúdio”, escreveu o administrador da página do restaurante.

Publicidade

O chef Keiji Mitusnari, que trabalhar no bar, também afirmou que as fotos são antigas e que "o bar será triplamente detetizado, desratizado, alcoolgelzado, desumanizado, invejado, entojado e para sempre lembrado".

Ainda de acordo com o chef, após a repercussão, o cardápio ganhará mais dois novos itens. "Ah, também conforme pedidos, vou acrescentar dois itens novos no cardápio. O Suruba de Gyosa (gyosa à vontade até você não aguentar mais e pedir arrego) e Orgia Gastronômica (menu degustação com entrada, porção, prato principal e sobremesa)", disse.

Publicidade

No último domingo (24), começou a circular nas redes sociais imagens de uma orgia, dentro de um restaurante japonês em Curitiba. As imagens da festinha foram postadas no perfil do estabelecimento e as imagens repercutiram após um perfil no Instagram, que expõe festas e aglomerações em todo o país durante a atual crise sanitária, repostar as fotos.