Publicado 25/01/2021 12:18 | Atualizado 25/01/2021 13:06

Em plena pandemia de covid-19, viralizou na internet uma suposta festa de swing que teria acontecido em um restaurante japonês em Curitiba, no Paraná, na noite do último sábado. A denúncia foi feita pelo perfil @Brasilfedecovid, que expõe, nas redes sociais, festas e aglomerações em todo o país durante a atual crise sanitária. "Restaurante japonês tá diferente", comentou uma internauta no Twitter.

Conforme as imagens divulgadas pelo Brasil Fede Covid, os participantes da festa posam em cima das mesas do estabelecimento. "Mas, minha gente, eu frequentava esse restaurante antes da pandemia e amava. Como assim?! Chocada estou", escreveu outra pessoa na rede social. "Não sei o que me dói mais, a cafonice dessa suruba hétero ou a falta de respeito de aglomerar em tempos de pandemia!", twittou mais um internauta.

O perfil Brasil Fede Covid chegou a publicar sobre a suposta festa de swing no Instagram, mas o post foi excluído por conter nudez e atividade sexual. No entanto, a publicação continua ativa no Twitter. Os administradores da página marcaram os perfis do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do governador do Paraná, Ratinho Junior, e do Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR).

Procurados pelo O DIA, o restaurante e o governo do Estado do Paraná não se manifestaram até a última atualização desta reportagem.

Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que "não teve conhecimento do evento durante a realização, quando seria possível averiguar os fatos. Foram feitas duas denúncias após a publicação de fotos em redes sociais. Neste fim de semana, a Prefeitura deu sequência a trabalho de fiscalização que vem acontecendo sistematicamente, desde 17 de abril, em todos os bairros, com ações realizadas durante o dia e à noite".

O MP-PR esclareceu, em nota, que "a informação por enquanto é que a Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde de Curitiba irá instaurar procedimento para apurar os fatos".