Agressão aconteceu em uma lanchonete de Curitiba, no Paraná Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 11:29

Um homem, que estava com sua esposa em uma lanchonete de Curitiba (PR), foi agredido após engasgar e tossir. Imagens mostram o momento em que o agressor passa pelo casal, que está sentado, e atinge com socos e pontapés o cliente que estava em uma mesa. O episódio aconteceu na última quarta-feira (9). De acordo com o homem que desferiu os golpes, ele achou que o outro estava contaminado com a covid-19 e reagiu com agressividade. As informações são do portal “Metrópoles”.

A vítima afirma que estava tomando todas as medidas de prevenção contra a covid-19, usando máscara e álcool, mas não conseguiu conter a tosse após se engasgar. De acordo com ele, depois que o homem o agrediu, afirmou que ele estava infectado com o coronavírus e contou que seus familiares estavam internados: “Falei que meu pai faleceu há três meses e nem por isso eu saio agredindo as pessoas”, rebateu o homem agredido.

Após o episódio, o casal registrou um boletim de ocorrência contra o agressor. De acordo com eles, o homem chegou a pedir desculpas, antes de ir embora. A Polícia Civil irá analisar as imagens da câmera de segurança e investigar se houve crime de lesão corporal.

Confira as imagens: