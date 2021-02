MC Salvador da Rima Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 17:11

Rio - O cantor de rap e funk Salvador da Rima foi detido por volta do meio-dia deste sábado na Zona Leste de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram imagens fortes da abordagem da polícia, que rende o MC e um amigo com mata-leão e chutes.



Em um vídeo publicado por MC Jeh da 6, amigo de Salvador, o cantor aparece sendo retirado de uma residência por PMs, que o chuta, imobiliza e enforca durante abordagem. Uma confusão generalizada se inicia após pessoas que estavam no local tentarem impedir que Salvador seja detido e policiais, com armas em punho, pedem que se afastem. Outros policiais atiraram gás de pimenta contra as pessoas.



Rodrigo GR6, um dos fundadores da produtora GR6 Explode e um dos empresários de Salvador, publicou um vídeo explicando que o departamento jurídico da empresa está na delegacia acompanhando o caso. "Desde a primeira hora nossos advogados estão lá. Ele está bem, fazendo exames corpo de delito, vai ser escutado pelo delegado. Nosso departamento jurídico está lá e por enquanto está tudo bem", disse.



Em nota, a produtora confirmou que está acompanhando o caso e disse: "Lembrando que repudiamos todo e qualquer ato violento, seja qual for a esfera. Seguimos à disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir".



Salvador chegou a 67º DP, em Guianazes, por volta das 13h40, com escoriações no corpo e está prestando depoimento.

No Twitter, internautas compartilharam as imagens apontando a forma violenta que o MC foi abordado.

Publicidade

EI, vamos de fio sobre o que vou chamar de “Fakes Fardas Covardes”, para não dizer que é sobre a polícia e depois ser atacado e ameaçado.



Ah, o fio é sobre esse vídeo aqui, da agressão sofrida pelo Salvador da Rima, sua companheira e amizades, em São Paulo.



VEM DE FIO pic.twitter.com/mZoCtQwd5Q — #SOSACRE - Santiago, Raull. (mind) (@raullsantiago) February 27, 2021

A minha derrota na vida é ver um preto batendo no outro dessa forma, tão covarde, por abuso de poder. — Meu nome é CORRERIA! (@eng_joice) February 27, 2021

Publicidade

Policiais militares aplicam ‘mata-leão’ para imobilizar o artista Salvador da Rima. A técnica de defesa pessoal foi proibida no ano passado pelo comando da corporação. O músico está detido em uma delegacia da zona leste, neste momento. SSP não informou o que ele fez. pic.twitter.com/bvA7KVNYyT — Lucas Jozino (@eujozino) February 27, 2021

Em outro vídeo que circula pela internet, uma live feita no perfil de Kelly Araújo mostra uma suposta conversa entre policias em que eles falavam em "machuca a mão" e o rosto antes de passar no PS. No vídeo, é possível escutar alguém dizendo: "Nós passa no PS pra dizer que eles agrediram nós".

Publicidade