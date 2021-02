Brasil

Lewandowski nega a Cabral acesso a mensagens da Lava Jato liberadas para Lula

Depois que o ministro determinou o compartilhamento do material com os advogados do ex-presidente, a defesa de Cabral entrou com um pedido na tentativa de conseguir a extensão do benefício

Publicado 05/02/2021 15:09 | Atualizado há 2 horas