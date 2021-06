Nesta semana, o prefeito Welberth Rezende inspecionou as obras do provisório e os outros terminais que passarão por intervenção - Foto: Moisés Bruno.

Nesta semana, o prefeito Welberth Rezende inspecionou as obras do provisório e os outros terminais que passarão por intervençãoFoto: Moisés Bruno.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/06/2021 12:37

MACAÉ - A Prefeitura de Macaé, no Norte Fluminense, está finalizando a instalação do Terminal Provisório Cehab. O objetivo é atender os usuários do transporte coletivo urbano, enquanto é realizada a obra no Terminal Cehab. Nesta semana, o prefeito Welberth Rezende inspecionou as obras do provisório e os outros terminais que passarão por intervenção: Lagomar e Parque de Tubos.

O objetivo é dar prioridade às ações de melhoria dos terminais, começando pelo Cehab que já é uma determinação da Defesa Civil e Ministério Público para que seja desativado. Os terminais iniciaram a operação, em Macaé, com a implantação do Sistema Integrado de Transportes, em 2006. Dessa época para cá, apenas o Terminal Central foi reformado e alguns terminais foram desativados, como o do HPM (Serra), Barra de Macaé e Lagoa.



“Estamos concluindo toda a estrutura do terminal provisório para podermos fazer as intervenções necessárias no Terminal Cehab que precisa ser desativado. Nossa preocupação é com a segurança de quem utiliza o terminal, por isso, essa interdição é necessária. A secretaria está finalizando as obras do provisório para oferecer mais segurança para os usuários”, explicou Welberth Rezende.



O governo municipal priorizará as reformas dos terminais, começando pelo Cehab e, depois, pelo Lagomar e Parque de Tubos. Para o Terminal Lagoa será dada outra finalidade que está em estudo pela secretaria.



“O terminal provisório tem duas catracas (com roletas nas extremidades), bilhetagem e divisão por bairros. Também estamos realizando as intervenções necessárias para a operacionalização das vias do entorno para não causar impacto no trânsito. O objetivo é melhorar o atendimento ao usuário que utilizará esse terminal para seu deslocamento, oferecendo condições seguras”, detalhou o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.



No Terminal Provisório Cehab, as plataformas de embarque e desembarque são divididas por cores e bairros:



Plataforma Centro (laranja): A12B-Terminal Central; A22A- Terminal Central; A22B – Terminal Cental; A73- Lagoa; A81- Terminal Central; T12- Novo Hospital; T21- Bela Vista; T22- Terminal Central; T41- Cavaleiros.



Plataforma Lagomar (amarela): A73- Engenho da Praia; A81- Cabiúnas; T23- Lagomar; A61- Lagomar.



Plataforma Parque de Tubos (azul): T13- Parque de Tubos; T23- Parque de Tubos.



Plataforma Bairros (verde): A12A- Atlântico Norte; A22A- Verdes Mares; A22B- Bosque Azul; T22- Ajuda de Cima; S12- Aterrado/Sapucaia; A63- Jardim Franco/Vila Badejo/Novo Eldorado.



O trecho do lado direito da Avenida Hildebrando Alves Barbosa, entre a Avenida Nossa Senhora da Ajuda e Rua São José do Carpinteiro, sentido Aeroporto, será interrompido ao tráfego de veículos por conta da operação do Terminal Provisório Cehab.



Os veículos de passeio e carga terão que seguir à esquerda pela Avenida Hildebrando Alves Barbosa, que funcionará em mão dupla a partir da Avenida Nossa Senhora da Ajuda e voltar ao percurso normal na altura da Rua São José do Carpinteiro.



As Coordenadorias de Transporte e Trânsito da Mobilidade Urbana darão o suporte necessário para a operação do terminal e das vias no entorno.