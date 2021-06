Ao 21 mil pessoas já completaram imunização com segunda aplicação. - Foto: Divulgação.

Ao 21 mil pessoas já completaram imunização com segunda aplicação.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/06/2021 13:17 | Atualizado 18/06/2021 14:18

MACAÉ - Macaé, no Norte Fluminense, registrou, nesta semana, a marca de 69,6 mil pessoas vacinados contra a Covid-19 com a primeira dose. O número representa 26% do total da população estimada de 261 mil habitantes. No total, a campanha já alcançou 90,7 pessoas. Entre elas, 21 mil receberam a segunda dose e, portanto, concluíram a imunização. Os dados são da Secretaria da Saúde.



De sábado (12) a quinta-feira (17), a Secretaria de Saúde registrou a imunização de 14,5 mil pessoas, cumprindo assim a vacinação de pessoas de grupos prioritários acima de 18 anos (comorbidades e profissionais da Educação), além de alcançar, também, o público geral acima de 51 anos.



A Saúde aguarda o governo do Estado confirmar a previsão de entrega de novas remessas de vacinas, e definição do público a ser imunizado, para avançar o calendário de vacinação contra a Covid-19.