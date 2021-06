Núcleo de Atenção à Mulher (NUAM) funciona no Centro de Especialidades Dona Alba. - Foto: Rui Porto Filho.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/06/2021 14:06

MACAÉ - As mulheres vítimas de violência sexual em Macaé têm novo local de atendimento especializado do Núcleo de Atenção à Mulher (NUAM), que funciona no Centro de Especialidades Dona Alba. O funcionamento é diário, entre 8h e 17h. O local fica na sede da antiga fábrica Bariloche, na rua Governador Roberto Silveira, 108, no centro da cidade.

O NUAM oferece acolhimento e atendimento, seguido de acompanhamento multiprofissional para as demandas sociais, psicológicas e médicas ginecológicas, com o objetivo de proporcionar a reestruturação emocional e reintegração social. A vítimas de violência também podem contar com o atendimento 24 horas no Hospital Público de Macaé (HPM).

Conforme a coordenadora geral de Políticas para as Mulheres, Jane Roriz, que também coordena o CEAM, o acesso ao Dona Alba é mais uma porta de entrada no combate à violência. "Partimos do princípio que um atendimento acolhedor, receptivo e, acima de tudo, humano, pode ajudar a superar a violência vivenciada, e essa será nossa busca constante. A violência contra a mulher é crime", ressalta.

Um encontro do Grupo de Trabalho da Rede de Proteção e Atendimento à Mulher, com foco no tema "Violência contra Mulher" foi realizado no último dia 27 de maio. Na programação virtual foram debatidos temas relevantes que tratam das políticas públicas a abordagem "Saúde da Mulher" e sugestões de medidas que garantam maior efetividade e prioridade no atendimento às vítimas.

Na oportunidade, foi ainda celebrada a parceria entre Coordenadoria Geral de Políticas para as Mulheres por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) da Secretaria Municipal de Saúde.

Para Jane Roriz, a complexidade que envolve o fenômeno da violência exige ações da família, sociedade, órgãos governamentais e não-governamentais.

"Dessa forma, temos que atuar em rede, assim o CEAM e o PAISM estarão promovendo ações conjuntas que envolvem trocas de informação técnica sobre a violência e formando vínculos e conhecimento das ações de cada serviço desenvolvido no município para não só compreender, mas também atuar no enfrentamento da violência contra a mulher", finaliza