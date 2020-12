Vídeo mostra ofensas racistas Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 10:04 | Atualizado 20/12/2020 15:12

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes sociais na última sexta-feira mostra uma juíza estadual aposentada chamando uma atendente de pet-shop de "macaca". "Ah, vá plantar batata, ô macaca", dispara Maria Olga Santos do Canto, de 78 anos, contra a atendente. Em seguida, ela continuou a chamando de macaca. O caso aconteceu na última quinta-feira, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

Segundo o relato da vítima Thainá Rocha, de 25 anos, ao G1, a senhora ainda se recusou a falar com a polícia e disse que só falaria com "o presidente do tribunal". "Porque você está falando com uma juíza", completou ela, ao policial chamado para atender a ocorrência. Ainda de acordo com o relato de Thainá, ela foi liberada logo depois de ser ouvida.

Publicidade

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o fato, e que testemunhas estão sendo ouvidas. O Tribunal de Justiça do Rio não comentou o caso por se tratar de uma juíza aposentada.

Confira o vídeo: