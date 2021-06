Fachada da Prefeitura de Macaé. - Foto: Mauricio Porão.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/06/2021 14:29 | Atualizado 18/06/2021 14:30

MACAÉ - A Prefeitura de Macaé vai antecipar o pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos servidores municipais. A medida visa injetar R$37 milhões na economia da cidade. O abono será depositado na conta dos funcionários junto com os vencimentos de junho, aquecendo as vendas e gerando renda, principalmente no comércio local.

O secretário adjunto de Recursos Humanos, Aristófanis Quirino, afirma que a antecipação foi possível em função da disponibilidade financeira do município. "As equipes do Recursos Humanos já estavam preparadas para organizar todos os trâmites para antecipar o pagamento. Os servidores receberão o pagamento no próximo dia 30 de junho junto com a primeira parcela do décimo terceiro", explicou.

Cerca de 16 mil servidores, entre concursados e comissionados, fazem parte do quadro do funcionalismo público da Prefeitura de Macaé atualmente. O cronograma da administração municipal prevê que a segunda parcela do décimo terceiro seja paga ainda no mês de dezembro, como previsto na Lei nº 4.090/1962.Por lei, a obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela vai até o dia 30 de novembro do ano vigente, e a segunda deve ser efetuada até 20 de dezembro.