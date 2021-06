Cedae faz manutenção na captação de água da Severina e na Estação de Tratamento de Água (ETA) Santana nesta terça. - Foto: Divulgação.

Cedae faz manutenção na captação de água da Severina e na Estação de Tratamento de Água (ETA) Santana nesta terça. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/06/2021 10:59

MACAÉ - A Cedae divulgou que realizará, nesta terça-feira (22), a partir das 8h, o serviço de manutenção preventiva na captação de água da Severina e na Estação de Tratamento de Água (ETA) Santana, com o objetivo de garantir a segurança operacional do sistema. Para realizar o trabalho, será necessário interromper a produção de água para o município.

Segundo a estatal, o sistema voltará a operar após o término dos serviços, retomando o abastecimento, mas em algumas áreas (como ruas localizadas em cotas elevadas) pode levar até três dias para se restabelecer por completo. Segundo a estatal, a manutenção deverá terminar às 18 horas do mesmo dia. No último dia 10, a Cedae havia interrompido o abastecimento na Capital do Petróleo para realizar o mesmo serviço.



A empresa também afirmou que imóveis que disponham de sistema de reserva (cisterna e/ou caixa d´água) não deverão ter problemas de abastecimento. Mesmo assim, a Cedae pede para que os moradores da região afetada a usarem de forma consciente os reservatórios internos (caixas d´água e cisternas) e a evitar o desperdício, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água.