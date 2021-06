Os veículos são menos poluentes também com sistema Euro 5: motor diesel com sistema de tratamento de gases poluentes EGR. - Foto: Divulgação.

Os veículos são menos poluentes também com sistema Euro 5: motor diesel com sistema de tratamento de gases poluentes EGR. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/06/2021 12:16 | Atualizado 18/06/2021 12:59

MACAÉ - Macaé, no Norte Fluminense, recebeu, nesta sexta-feira (18), um reforço na frota de 40 ônibus para o transporte público municipal. O processo, iniciado em 24 de maio, segue determinação do prefeito Welberth Rezende de melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários. Por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, a prefeitura já deu início à nova licitação para o transporte público urbano.

Enquanto a licitação segue os trâmites burocráticos legais exigidos, a fiscalização e exigência de um melhor serviço continuam junto à concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano. “Após muita cobrança e fiscalização, conseguimos que a frota de ônibus da cidade fosse aumentada. Continuaremos em cima da empresa SIT, para coibir casos de lotação e atrasos. Afinal, a população merece respeito e um transporte de qualidade. Estamos de olho”, destacou o prefeito Welberth Rezende.



A nova frota, operada pela SIT Transportes, é chamada de Macaé Conectada. Todos os ônibus possuem wifi, novo layout, quatro câmeras de segurança (sendo uma na frente do veículo, duas internas e uma no motorista), GPS, adaptável com elevador e botão de parada (azul) para cadeirante, cadeiras amarelas para idosos, gestantes e obesos, balaústres encapsulados para cegos identificarem botão de parada (em braile) e cadeira, bilhetagem eletrônica para o Cartão Macaé e vidro fumê (pigmentação que ajuda na proteção de raios solares).



Os veículos são menos poluentes também com sistema Euro 5: motor diesel com sistema de tratamento de gases poluentes EGR. Os terminais também contarão com wifi para os usuários por meio do “Macaé Conectada”, inicialmente, no Terminal Central e depois nos Terminais Lagomar e Parque de Tubos. E o mais importante, a passagem para os moradores do município, que utilizam o Cartão Macaé, continuará a R$1,00.



“Esse é um compromisso do governo com a população. Manter a passagem a R$1,00 e melhorar o transporte público. Para isso acontecer, estamos desde janeiro intensificando fiscalização, cobrando e exigindo o cumprimento do contrato pela concessionária. Enquanto acontece a licitação, já estamos com processos em andamento para a reforma do Terminal Cehab, instalação do provisório e de mais abrigos e ampliação da frota pela concessionária”, detalhou o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.