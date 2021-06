Os sócios Ralph de Souza Barreto, Ronald de Andrade Barreto Junior e Jeanderson da Silva Azeredo. - Foto: Arquivo pessoal.



Publicado 18/06/2021 15:40 | Atualizado 18/06/2021 15:41

MACAÉ - Quem não abre mão do churrasco e gosta de investir nos "momentos especiais" para impressionar os amigos e família, pode contar com o apoio do Xurrasclube, uma casa de carnes nobres e cortes especiais, localizada em Macaé. Sob nova direção desde setembro de 2019, o sócio proprietário Ralph Barreto conta que quase não "embarcou" no projeto.



"Antes de entrar para o Xurrasclube, eu trabalhava offshore. Estava com tudo planejado para ir embora do país, mas meu irmão surgiu com a vontade de comprar a empresa (que já existia desde 2016), e eu acabei ficando e aceitando o desafio", relembra. O maior diferencial da boutique de carnes é atender cada cliente que forma personalizada, oferecendo a melhor experiência possível e preços especiais.

Ralph explica que quando "você faz um churrasco, faz algo para a família, para os amigos, pessoas que ama. É um momento especial e precisa ser, de fato, especial". O Xurrasclube busca a melhor relação custo-benefício, que atenda bem o cliente.



"Eu digo que não vendo carne para churrasco, vendo momentos especiais para o cliente", brinca o empresário. Na contramão de muitos estabelecimentos em plena pandemia do coronavírus, a casa de carnes nobres conquistou novos "amigos", já que com o fechamento de muitos restaurantes, as pessoas começaram a comprar mais os produtos para consumir nas próprias casas. "Costumo dizer que não temos clientes. Temos irmão e amigos, pessoas próximas da gente, graças ao Xurrasclube. Eles são nossos maiores apoiadores e fazem parte da nossa rotina", garante Ralph.

CHURRASCO DIFERENCIADO



Além da venda das carnes e de suprimentos, o Xurrasclube também oferece kits pré-montados e o serviço de 'churrasco em casa'. "Muitos clientes nos chamam para fazer o churrasco deles e nós vamos até o local. Também fazemos confraternizações, churrascos para empresas, montamos kits para os funcionários", conta o proprietário. A boutique realiza até mesmo lives especiais, ensinando a preparar os kits. "Já fizemos lives do Glauco Zulo, churrasco para os atores Iran Malfitano e Dudu Oliveira", relembra Ralph.

CHURRASCO E CAUSAS SOCIAIS



O Xurrasclube é grande apoiador das causas sociais, entre elas, o Projeto Social Corda 2020, que ajuda muitas crianças e jovens, além de arrecadar fundos em campanhas para a Casa do Idoso e a Casa do Caminho. A boutique também é incentivadores do esporte e, atualmente, apoia o Macaé Esporte Futebol Clube e o lutador de kickboxing Carlos Eduardo.

"Vamos apoiar o Guilherme Malheiros, que é nosso cliente e foi tricampeão mundial de crossfit. Achamos que o esporte precisa ser bem incentivado", garante Ralph. E falando em esporte, o jogador do Flamengo, Arrascaeta, provou recentemente o churrasco preparado pelo Xurrasclube durante o aniversário do ator Dudu Oliveira, no Rio de Janeiro.



"Ele ficou encantando em comer um churrasco feito por um jovem de 17 anos, que é o meu filho, Pedro Henrique", celebra Ralph, que conta ainda que o rapaz se dedica à loja desde os 16 anos. Sem economizar nos elogios, o pai conta que Pedro "faz tudo com muito afinco e muitos clientes que chegam por aqui, sempre perguntam por ele". O Xurrasclube fica localizado na Avenida Nossa Senhora da Glória, 2469, no bairro Cavaleiros. O atendimento ao público é de terça-feira a sábado, das 10h às 19h e domingo das 9h às 13h.