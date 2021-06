Homem foi preso dentro do apartamento com uma pistola calibre .40 e 64 sacolés de cocaína. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/06/2021 12:57 | Atualizado 21/06/2021 12:59

MACAÉ - Agentes da Polícia Militar (PM) prenderam um homem por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e invasão de domicílio, na noite deste domingo (20), na comunidade Bosque Azul, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo a polícia, ele havia participado de um ataque armado a viaturas da PM durante um patrulhamento realizado pela manhã, na mesma localidade.

A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), após o levantamento de informações privilegiadas dando conta de que o suspeito estava próximo aos prédios do Bosque Azul.

Durante incursão ao local, militares avistaram o homem, que tentou fugir portando uma arma, entrando no bloco e invadindo um apartamento localizado no 4º andar.

Policiais efetuaram um cerco e arrombaram a porta do imóvel, que foi trancada pelo criminoso. Ele foi preso dentro do apartamento com uma pistola calibre .40 e 64 sacolés de cocaína. Ainda de acordo com a PM, a proprietária do imóvel invadido se recusou a registrar a ocorrência contra o bandido.

O envolvido foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foi autuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário. Segundo a Civil, ele já possui anotações criminais por tráfico de drogas e roubo.