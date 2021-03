Andressa Suita, Gusttavo Lima e os filhos Reprodução

Por iG

Publicado 13/03/2021 14:36

Em meio a boatos de reconciliação, Andressa Suita se mudou para o apartamento de Gusttavo Lima. Após a separação, o sertanejo deixou a mansão da família para a influencer e os filhos e foi viver em um edifício de luxo. Entretanto, o apartamento está sendo ocupado por Andressa agora.



fotogaleria

Publicidade

Segundo o colunista Leo Dias, a mansão precisou de alguns reparos e está passando por uma reforma geral. Por isso Andressa e os filhos fizeram as malas para passar uns dias no apartamento, mas Gusttavo Lima não está por lá. Enquanto a ex não puder voltar para casa, o cantor teria decidido ficar na fazenda dele, no interior de Goiás.



O apartamento de Gusttavo Lima teria custado $3.682.375,48. Ele é localizado no setor Marista, bairro nobre de Goiânia, e fica no edifício de luxo Victorian Living Desiree.