Aos 20 anos, Viih Tube mora em duplex próprio com elevador, piscina e lareira

Rio - Viih Tube, participante do "BBB 21", mostrou em seu canal, há cerca de cinco meses, o apartamento de 400m² que mora, em São Paulo. A jovem de 20 anos comprou o imóvel, que tem dois andares, piscina, elevador interno e lareira. No vídeo em que mostra o imóvel, Viih conta que o apartamento ainda não está do jeitinho que ela quer e diz que vai mostrar tudo novamente quando fizer algumas mudanças.

