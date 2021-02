'BBB 21': Veja fotos do 'apartamento de luxo' de Karol Conká

São Paulo - Karol Conká teve uma briga séria com Carla Diaz no último domingo. Durante a discussão, a rapper afirmou que gostaria de sair do "BBB 21" e voltar para seu "apartamento de luxo". E ela não mentiu! Karol vive mesmo em um imóvel duplex, em um luxuoso bairro de São Paulo. Karol tem janelões e uma vista de toda a cidade. No Instagram da artista, é possível ver várias fotos do local, que também serve como seu home office. O apartamento tem uma decoração bem moderna e até um estúdio para Karol fazer suas músicas.

