Publicado 02/06/2021 09:23

Rio - O repórter Barney Campos surpreendeu a todos durante uma participação no "RJ 1", da região serrana e dos Lagos do Rio de Janeiro. Na última segunda-feira (31), o jornalista estava ao vivo na Inter TV, afiliada da Globo, falando sobre o transporte público de Nova Friburgo, mas aproveitou a ocasião para tocar em outro assunto. Ele fez uma serenata em homenagem à esposa para comemorar o aniversário de casamento.



"Rapidinho, eu sei que eu estou esgotado, mas hoje estou fazendo 18 anos de casamento. Parabéns, meu amor. Bruna, eu te amo", disse Barney. Em seguida, ele disse que iria aproveitar o clima de chuva para fazer uma homenagem musical para a esposa e cantou a música "Temporal de Amor", da dupla Leandro e Leonardo.

"Quando você chegar, manda a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor", cantou o repórter. AO voltar para o estúdio, os âncoras brincaram que estavam ferrados porque teriam que fazer homenagens à altura nos próprios aniversários de casamento. No telão, Barney Campos ainda fez um coração com as mãos antes de sair do ar.