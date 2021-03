Paulo Guedes disse ainda que há políticos que acham que 'vão subir em cadáver' para vencer a eleição EDU ANDRADE/Ascom/ME

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 20:02

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que o governo vai renovar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). A medida autoria os empregadores a reduzir as jornadas de trabalho e os salários e até a suspender os contratos de trabalho dos funcionários. Em contrapartida, o governo paga um benefício para complementar a perda salarial.

"Conseguimos não só não perder nenhum emprego, como gerar 140 mil novos empregos. Vamos renovar esse programa", afirmou o ministro, em entrevista à rádio Jovem Pan.

Na visão do ministro da Economia, o programa foi um dos mais bem-sucedidos para combater a crise gerada provocada pela pandemia e evitou a demissão de milhões de trabalhadores.

Porém, Guedes não anunciou as datas para a nova rodada do BEm e nem afirmou qual será o impacto financeiro para a União. No ano passado, o programa teve um custo estimado de R$ 51 bilhões e duração de três meses, mas que foi prorrogado ao longo do ano e, após duas mudanças, durou nove meses.