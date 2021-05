Repórter Mario Carvalho teve seu nome escrito de forma errada no 'Jornal Liberal 2ª Edição' Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 07:44 | Atualizado 14/05/2021 07:47

Rio - A TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará, cometeu uma grande gafe e acabou colocando um palavrão como sobrenome do repórter Mario Carvalho durante o "Jornal Liberal 2ª Edição", na noite desta quinta-feira.

O repórter apresentava uma matéria sobre os 20 anos do Festival de Ópera do Theatro da Paz quando aconteceu a confusão no gerador de caracteres (GC). A gafe foi percebida por telespectadores do noticiário ao vivo e também no Globoplay. Posteriormente, a reportagem editada foi publicada no serviço de streaming com o nome do repórter escrito de forma correta.

"Alguém para fazer meme do JL2 que escreveu Mario Caralh* na matéria do Festival de Ópera?", brincou um internauta no Twitter. "E a Liberal que acabou de botar o nome do repórter de Mario Caralh* na tela??? Socorro", disse outra pessoa.