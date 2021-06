Nova Iorque festeja com fogos o fim de medidas restritivas - Reprodução/ Twitter

Publicado 16/06/2021 20:26

Após atingir o patamar de 70% da população adulta vacinada contra a covid-19, a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, realizou uma queima de fogos especial para celebrar o fim das restrições - entre elas, uso de máscaras e o distanciamento social. A medida foi anunciada pelo governador Andrew Cuomo na última terça-feira (15).

O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, compartilhou um vídeo com as imagens com uma mensagem de esperança: "Nosso dia vai chegar! Bora vacinar!". Confira o post:

