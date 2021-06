Kaysar mantem o bom humor - Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 02:09

Rio – Em um deserto de entretenimento, Kaysar Dadour vem garantindo oásis de diversão em No Limite. No sexto episódio, exibido nesta terça-feira (15), o ator sírio se destacou em duas cenas inusitadas, primeiro ele assumiu um lado naturalista e passou um tempo como veio ao mundo, dentro do acampamento. Em outro momento, Kaysar resolveu correr atrás de um rebanho de vacas para tentar laçar alguma.

Após a derrota em uma das provas do programa, Kaysar ficou indignado por não ter conseguido o prêmio, uma lata de brigadeiro que ele tanto queria, e então decidiu tirar a roupa como forma de protesto por não ter o doce. Aos risos, Carol Peixinho e Gleici insistiram para o colega se vestir.

Em seguida, um rebanho de vacas estava rondando o acampamento dos Calangos. Dadour dessa vez recolheu uma corda do grupo e saiu correndo atrás dos animais tentando laçar um deles, mais uma vez provocando risos dos companheiros de grupo. De uma coisa temos certeza, Kaysar sabe como manter o bom humor, mesmo nas derrotas seguidas que sua equipe vem sofrendo.

