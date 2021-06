Deborah em vídeo de 2014 - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 03:15

Rio – Segunda feira foi dia de “quebra power” no Power Couple Brasil. O reality da Record sempre inicia a semana tacando fogo no parquinho. Dessa vez a treta ficou por conta de Debora Albuquerque e Mari Matarazzo. As duas já vêm se estranhando há algum tempo, porém hoje quase chegaram às vias de fato.

Durante a dinâmica, as esposas começaram se alfinetando, contudo os ânimos foram subindo e a coisa toda tomou uma proporção fora do normal. Mari e Matheus, com o sangue quente, usaram e abusaram de palavrões contra Debora e Bruno, que não devolveram as ofensas e tentaram se colocar como superiores ao casal adversário, se colocando como os “educados” que não falam palavrão.

A internet, no entanto, não deixa nada passar. Após verem toda a cena da briga, internautas encontraram e divulgaram um vídeo de Deborah xingando sem pudor os eleitores de Dilma Roussef em 2014. Confira: