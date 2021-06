Messi voltou a jogar pela Argentina após mais de um ano sem partidas da seleção - AFP

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 00:20

Rio – A Argentina estreou na Copa América enfrentando o Chile nesta segunda-feira (14). No entanto, nenhuma das equipes conseguiu sair com a vitória do estádio Nilton Santos, terminando a partida em 1 a 1. Quem não gostou do resultado foi Lionel Messi.

O craque argentino desejava sair com a vitória para poder encarar o Uruguai numa posição mais tranquila. Lionel foi eleito o melhor em campo na partida pelo belíssimo gol de falta que abriu o placar no Nilton Santos. Além disso, em entrevista após o fim de partida, o atacante criticou o gramado do Engenhão, segundo ele “o campo não ajudou muito”.

Isso foi o suficiente para levantar a revolta dos torcedores botafoguenses, e até de outros times do Rio que se orgulham do estádio carioca. Nas redes sociais, os internautas reagiram à declaração de Messi.

Messi guardando golaço no Nilton Santos. pic.twitter.com/qjdeoIqgkz — Doentes por Futebol ( JÁ!) (@DoentesPFutebol) June 14, 2021

o que o messi alugou de estádio na mente de alguns ai não ta escrito KKKKKKKKKKK o cara só reclamou de um gramado, calma ae — mαh. (@killovex) June 15, 2021