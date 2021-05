Kaysar Dadour Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 05:00

Além da concentração e da força, o físico do ex-BBB, Kaysar Dadour, vem chamando a atenção do público do reality 'No Limite', da TV Globo. Raphael Trassato, educador físico de Kaysar, falou sobre preparação do também ator e cantor para participar do programa.

"O protocolo escolhido foi focado na melhora da resistência física, porém, não deixei de lado a parte muscular, afinal, no reality ele precisaria ser ágil, forte e apresentar muita resistência. Ele treinava seis vezes na semana: duas com treinos longos (intensidade moderada), duas com treinos de força e outros dois dias com treinos funcionais curtos e bastante intensos. Foram 3 meses assim e sem faltas. Também incluí treinos metabólicos para que ele melhorasse a resistência física e sempre o levava até o limite, pois queria ver até onde ele aguentaria e sempre me surpreendia. Ele é duro na queda", conta o profissional.

Nascido e criado em Alepo, Kaysar deixou a Síria em 2011, por conta da guerra no país. Em 2018, ele participou da 18ª temporada do Big Brother Brasil e ficou em segundo lugar. No BBB, Kaysar se destacou muito e chamou a atenção do público com sua história, garra e superação. Ele entrou para a história do programa também no quesito resistência. Kaysar, ao lado de Ana Clara, permaneceram na prova de maior duração da história do reality. Foram 43 horas em uma plataforma giratória, protegidos por um cinto de segurança. No fim, a produção decretou empate.