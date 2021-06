Raissa Barbosa - Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 03:18

Rio – A modelo Raissa Barbosa, participante da última edição de A Fazenda, fez uma publicação chorando muito no Instagram na madrugada desta terça-feira (15). Pelos stories, Raissa desabafa com os seguidores e em meio a lágrimas diz não aguentar mais fingir que está bem quando na realidade ela não está.



A ex-A Fazenda sofre de Transtorno de Borderline, uma doença que ganhou repercussão durante a participação no reality. Raissa sofre de um transtorno de personalidade, que causa muita instabilidade emocional e em casos mais graves leva o paciente a desenvolver comportamentos autodestrutivos e agressivos.

“Eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Do fundo do meu coração, eu não aguento mais fingir que eu estou bem quando eu não estou bem. Eu não sei pra quem eu falo, eu não sei o que que eu faço. Vocês não tem noção... To pensando um monte de merda”, disse a modelo na sua publicação.

Logo em seguida, Raissa publicou mais um stories, dessa vez de dentro de um quarto de hospital. Nas redes sociais, os fãs da moça ficaram muito assustados e fizeram um mutirão de comentários para tentar alertar amigos da moça, o que deu certo. Os amigos Danilo Faro, Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano conseguiram encontrar o hospital onde Raissa estava e tranquilizaram os internautas.

A Raissa já está no hospital. Vai ficar tudo bem! pic.twitter.com/VzreaDUQcW — isaq (@ManiaRealitys) June 15, 2021

Espero que dê uma vez por todas as pessoas compreendam que boderline, depressão e tantos outros transtornos psicólogicos não é brincadeira.



Não duvide, não questione, apenas acolha!



Emanem boas vibrações para a Raíssa, ela está precisando!

pic.twitter.com/0ChpTbXNMo — Central Railidi (@CentralRailidi) June 15, 2021

