Raissa Barbosa em entrevista ao apresentador Israel Cassol Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 16:15 | Atualizado 22/02/2021 16:32

Em uma entrevista exclusiva ao apresentador Israel Cassol, Raíssa Barbosa respondeu algumas perguntas polêmicas sobre seu confinamento em 'A Fazenda' e falou como tem lidado com ataques dos haters. E mais: Raíssa revelou que perdeu a virgindade com um homem gay que namorou. “Depois de alguns anos ele veio me contar. Não tenho problema, eu já me relacionei com outros gays”, conta a ex-Miss Bumbum.

fotogaleria

Publicidade

No bate-papo, Raíssa Barbosa também relembrou o acidente doméstico que sofreu recentemente ao quebrar o matacarpo. "Eu fui pegar uma caixa no guarda roupa, o peso veio em cima do meu dedo e quebrou. Vou ficar 3 semanas com a tala", revela.

A entrevista completa vai ao ar no programa 'Empire Style', no SBT MG, neste domingo (28), às 10h.