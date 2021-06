O governo do Estado distribuiu até o momento cerca de 304,6 mil vacinas contra a covid-19 para aplicação da primeira e segunda dose no município de Nova Iguaçu - Prefeitura de Nova Iguaçu / Divulgação

O governo do Estado distribuiu até o momento cerca de 304,6 mil vacinas contra a covid-19 para aplicação da primeira e segunda dose no município de Nova IguaçuPrefeitura de Nova Iguaçu / Divulgação

17/06/2021

Rio - As datas de vacinação com a segunda dose do imunizante Pfizer/BioNTech foram alteradas no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após um equívoco na convocação para aplicação do imunizante. Antes, a chamada para todos que tinham recebido a primeira dose era para que retornassem em 21 dias, mas a prefeitura corrigiu o erro através das redes sociais e esclareceu que os vacinados devem retornar em 12 semanas. A divulgação provocou reclamações nas redes sociais.

O Ministério da Saúde recomendou a todos os municípios do país que adotassem o prazo de 12 semanas por meio de um informe técnico. A medida está sendo adotada pelas prefeituras, que preferencialmente estão aplicando o imunizante em gestantes e puérperas com comorbidades para primeira dose e demais públicos.

O prazo de 21 dias anunciado anteriormente pela prefeitura de Nova Iguaçu consta na orientação da bula da vacina Pfizer. Segundo os estudos feitos pela fabricante, a imunidade global obtida contra a covid-19 é de 97% quando a aplicação ocorre dentro deste intervalo.

A recomendação do Ministério da Saúde, contudo, segue um modelo feito com base em estudos no Reino Unido, que recomendou a outros países a adoção do intervalo de 12 semanas. A estratégia visa garantir que a cobertura de vacinação seja maior para a primeira dose, o que seria mais benéfico ao combate da covid-19 do ponto de vista da saúde pública.



Em nota, a prefeitura de Nova Iguaçu pediu desculpas à população e informou que foi necessário alterar as datas de vacinação com a segunda dose da vacina Pfizer.

Confira o comunicado na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Nova Iguaçu precisou alterar as datas de vacinação com a segunda dose do imunizante da Pfizer (cartão verde). Houve um erro na marcação do retorno das pessoas. A segunda dose deve ser aplicada respeitando o período de 12 semanas (aproximadamente três meses) àqueles que receberam a primeira, conforme determinação do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, e não com três semanas (21 dias). A Semus pede desculpas à população e segue trabalhando com transparência para ajustar e acelerar o calendário de vacinação".

A prefeitura de Nova Iguaçu também comunicou as novas datas de convocação para quem precisa receber a segunda dose da Pfizer. Confira abaixo:

16/8: Vacinados com a primeira dose em 24/5

17/8: Vacinados com a primeira dose em 25/5

18/8: Vacinados com a primeira dose em 26/5

19/8: Vacinados com a primeira dose em 27/5

20/8: Vacinados com a primeira dose em 28/5

23/8: Vacinados com a primeira dose em 1/6

24/8: Vacinados com a primeira dose em 2/6

25/8: Vacinados com a primeira dose em 3/6

26/8: Vacinados com a primeira dose em 4/6

4/9: Vacinados com a primeira dose em 12/6

Procurado, o Ministério da Saúde não se manifestou até o momento de finalização da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.