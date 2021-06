Priscilla Canedo, Romário Régis e Professor Josemar, os legisladores gonçalenses que criaram o formulário para consulta pública quando à LDO - Divulgação

Priscilla Canedo, Romário Régis e Professor Josemar, os legisladores gonçalenses que criaram o formulário para consulta pública quando à LDODivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 22/06/2021 23:26

SÃO GONÇALO - Os vereadores Romário Régis (PcdoB), Professor Josemar (PSOL) e Priscilla Canedo (PT), de oposição ao governo de Capitão Nelson (Avante), criaram um formulário de consulta à população para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define como os recursos públicos serão gastos no próximo ano. A cidade irá receber R$ 1,2 bilhão de impostos pagos pelos munícipes. O documento que especifica o destino dos recursos foi apresentado à Câmara Municipal no último dia 31 e a audiência pública que definirá essas ações será no dia 29.

“Criamos este 'gabinetão' da oposição para poder qualificar o debate sobre o orçamento público em São Gonçalo. Entendemos que a participação popular é indispensável para construir uma cidade mais democrática, republicana e principalmente que o gonçalense possa decidir os rumos não só da eleição, mas também do dinheiro público”, afirma Romário.

Para Professor Josemar, não houve um estudo para a criação do documento da LDO apresentado pela Prefeitura. “Quando observei a LDO apresentada pelo governo para o próximo período, constatei que não há uma perspectiva grande de querer crescer e desenvolver a nossa cidade. Pelo contrário, são pontos visando apenas a manutenção, e me parece muito um 'copia e cola' daquilo que sempre foi posto aqui na cidade. Nenhum projeto novo, nenhuma perspectiva de expansão. Por isso é fundamental debatermos com a sociedade e com os movimentos sociais, tendo uma ampla participação popular para reverter esse quadro”, disse. Os porta-vozes da Prefeitura não se pronunciaram quanto a essa declaração do vereador.Priscilla Canedo enfatizou a importância da participação popular para construir um mandato democrático. "A gente tem a preocupação de fazer um mandato participativo, ouvindo a população, conhecendo as prioridades locais. A formulação da lei orçamentária anual, do que vai ser feito, onde serão investidos os recursos do município no próximo ano, tudo isso deve ter a chancela dos moradores. Sabemos a importância e a responsabilidade dos vereadores neste processo e contamos com a contribuição de cada cidadão gonçalense", concluiu.O formulário está disponível no link: "CONSULTA PÚBLICA SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE SÃO GONÇALO- ATÉ 25/06" e também nas redes sociais oficiais individuais dos legisladores gonçalenses.