Por Irma Lasmar

Publicado 23/06/2021 11:27 | Atualizado 23/06/2021 11:31

SÃO GONÇALO - O tombamento de um caminhão na Rodovia RJ-104 causou transtornos ao trânsito gonçalense na manhã desta quarta-feira (23). O acidente aconteceu na altura da subestação de energia elétrica, localizada no bairro do Alcântara, próximo à entrada do Jardim Catarina, na pista sentido Niterói da rodovia.

O engarrafamento se estendeu até o bairro Vista Alegre. Na pista sentido Itaboraí, ainda há reflexos a partir da entrada de Alcântara até o local da ocorrência. O veículo já foi retirado e o motorista passa bem.