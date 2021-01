Rio de Janeiro

Core e DHBF fazem buscas por informações dos três meninos desaparecidos em Belford Roxo

Após 11 dias do desaparecimento, os nomes dos meninos não constam no cadastro de crianças e adolescentes do Ministério da Justiça

Publicado 07/01/2021 13:11 | Atualizado há 1 hora