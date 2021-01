Grande quantidade de lixo acumulado na Praia de São Conrado Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 08:12 | Atualizado 04/01/2021 08:34

Rio - Uma grande quantidade de lixo acumulado chamou atenção das pessoas que passavam pela

Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, neste sábado. A 'onda de lixo' aconteceu após o forte temporal que atingiu a cidade no primeiro fim de semana do ano.



Brasil. pic.twitter.com/vDkBSxGxVN — Fernando Badaui (@fbadaui) January 2, 2021

Nas imagens compartilhadas por Fernando Badaui, vocalista do CPM 22, no Twitter, é possível ver garrafas pet, tampas e sacos plásticos, a cabeça de uma boneca e uma bola de futebol.