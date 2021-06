Os óbitos lançados a cada boletim são de datas retroativas, devido ao processo investigatório feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes - Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 24/06/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 12 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta quarta-feira (23), chegando a 2.650 no total. As mortes ocorreram entre os dias 1 de abril e 14 de junho.

Até o momento, São Gonçalo contabiliza 91.378 casos confirmados, sendo 85.756 curados, desde o início da pandemia. Há hoje 75 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, 2.897 em quarentena domiciliar e 43 óbitos em investigação.

