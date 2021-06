Tatá Werneck e Mabel - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 08:50

Rio - Vítima de uma doença rara, a atriz Mabel Calzolari morreu nesta terça-feira, aos de 21 anos . Conhecida por seu papel na novela 'Orgulho e Paixão', Mabel recebeu muitas homenagens de artistas desde a confirmação de sua morte. Entre eles, Tatá Werneck. A comediante postou um longo desabafo nas redes sociais e chegou a mencionar Paulo Gustavo, ator que faleceu vítima da covid-19.

"Mabel. Doce e linda. Cheia de sonhos. Linda. Linda. Uma pintura. Um sorriso e uma força. Cansada depois de tantas cirurgias. Mas gentil. Pedindo desculpas. Dizia que não queria atrapalhar. E eu ficava encantada. Como podia tão nova ser tão forte? Um amor pelo filho. Uma preocupação dele saber quem era a mãe dele. Ele vai saber minha amiga. Que a mãe dele é a flor mais firme. Linda, Mabel. Você é linda. Nos conhecemos há pouco tempo. Viramos amigas. E semana passada quando te liguei e vc já não estava reconhecendo muito as pessoas , disse a sua mãe que se lembrava de quem eu era. Que era sua melhor amiga. Obrigada por sua amizade. Eu te amo. Deus com certeza está com você no colo. Espero que encontre Paulo por aí. E que sejam grandes amigos. @mabelcalzolarii Silvinha e João e Nicolas parabéns pela grande Mabel!", escreveu Tatá.

Confira a publicação: