Prefeitura e Fiperj aguardam informações dos pescadores para dar segmento ao estudo e posterior emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/06/2021 08:00

SÃO GONÇALO - O secretário municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Assuntos Portuários, Roberto Sales, reuniu-se com representantes da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), em busca de linha de crédito para as vítimas do incêndio que atingiu a colônia de pescadores do Gradim, em fevereiro. Além disso, um acordo de cooperação entre a instituição e o município deverá possibilitar uma visita técnica para acompanhar a estatística pesqueira e novos projetos.

A Secretaria e a Fiperj aguardam informações complementares dos pescadores para dar segmento ao estudo e posterior emissão da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). “Estamos atentos e acompanhando esse processo para que os pescadores de São Gonçalo que foram duramente lesados pelo incêndio no início do ano, tenham a oportunidade de recompor as suas ferramentas de trabalho e seguir realizando de forma digna a atividade pesqueira no município”, disse Sales.