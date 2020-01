Franquias que cabem no bolso

Quando perdeu o emprego, em agosto, o vendedor Mário Fabiano da Silva decidiu investir parte da rescisão em um negócio próprio. Pesquisou uma franquia que coubesse no bolso e optou pelo modelo home based. O formato, que permite ao franqueado trabalhar de casa, foi o que puxou o crescimento de 5,1% no número de unidades de franquias em 2019. O movimento, aponta estimativa da Associação Brasileira de Franchising (ABF), está relacionado ao empenho das marcas em atrair empreendedores com menor capital para investir. Os números consolidados de 2019 serão divulgados em fevereiro.

"O setor teve inteligência empresarial de adaptação. E criou modelos de negócios mais enxutos, de custo menor. Foi o que permitiu o aumento também de faturamento em 2019, que está estimado em 6,9%. Hoje, temos 500 marcas brasileiras apostando na microfranquia", diz Beto Filho, presidente da ABF Rio, sobre os modelos de negócios com investimento de até R$ 90 mil.

O aporte inicial de Mário foi de R$ 5,2 mil na microfranquia Paper Pão. O trabalho consiste na captação de anunciantes para sacos de pães biodegradáveis, que são distribuídos gratuitamente em padarias e mercados de bairro. "Está dando certo. Além de conseguir me manter, faço o que gosto. Continuo na área de vendas, mas agora com uma pegada sustentável, que muito me atrai", diz.

Segundo a prévia da ABF, o faturamento de 2019 está estimado em R$ 186,8 bilhões, movimentados por 161 mil lojas de 2.916 marcas.