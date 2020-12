Quem não tem experiência também pode se inscrever para as vagas Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 11:47

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, disponibiliza nesta segunda-feira um total de 400 vagas para o mercado de trabalho. Segundo a prefeitura, quem não tem experiência também pode se inscrever em busca de uma colocação.



Quem estiver no perfil sugerido deve enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos devem encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com



Vale lembrar que as vagas podem expirar e sair do sistema em função da quantidade de encaminhamentos já realizados e/ou do fim do prazo estipulado pelo empregador.



Não há possibilidade de encaminhamento de pessoas sem deficiência para vagas exclusivas de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS.



Confira as oportunidades e observe a exigência de experiência, ao lado de cada vaga:



Pessoas sem deficiência



Fundamental Completo



Auxiliar Frente de Caixa - Sim

Repositor - Sim

Motorista Carreteiro - Sim

Motorista de Caminhão - Sim



Médio Completo



Telemarketing Ativo e Receptivo - Não

Técnico de Monitoramento - Sim

Assistente Administrativo - Sim

Assistente Operacional - Sim

Vendedor de Calçados - Sim

Prevenção de Perdas - Não

Auxiliar de Loja - Não



Vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS



Fundamental Incompleto



ASG - Não

Auxiliar de Produção (reciclagem) - Não

Repositor - Não

Empacotador - Não

Operador de Supermercado - Não



Fundamental Completo



Operador de Supermercado - Não

Auxiliar Administrativo - Não

Técnico de Refrigeração - Sim

Auxiliar de Refrigeração - Sim

Repositor - Não

Auxiliar de Frente de Caixa - Não

Deposista/Carregador - Não

Balconista de Laticínios - Não

Mecânico Industrial - Sim

Torneiro Mecânico - Sim

Eletricista - Sim

Mecânico de Refrigeração - Sim

Pintor Industrial - Sim

Serralheiro 3 Sim

Operador de Utilidades (Produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) - Sim

Encanador Industrial - Sim



Médio Incompleto



Auxiliar de Produção - Não

Caixa - Não

Vendedor - Não

Empacotador - Não



Médio Completo



Auxiliar Administrativo - Não

Ascensorista - Sim