Por O Dia

Rio - Essa é a época do ano com mais ofertas de empregos, em especial, os temporários. E para preparar os cariocas a conquistarem a tão sonhada vaga no mercado, as Naves do Conhecimento de Irajá, Penha, Madureira, Santa Cruz, Padre Miguel e Vila Aliança abriram mais de 7,5 mil vagas em cursos gratuitos em diversas áreas. As unidades da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, estão oferecendo os cursos na modalidade online, para evitar aglomeração.Há oportunidades para quem trabalha na área de atendimento ao cliente, marketing, designer, administração, logística, gestão de compras e estoques, financeiro, entre outros. As Naves que estão oferecendo os cursos estão sob a cogestão do Instituto Usina Social, e já reabriram com as medidas de segurança. Inclusive, podem receber os interessados pelos cursos que poderão agendar um horário para acessar a plataforma e as aulas online."Todos os nossos cursos e palestras além de serem gratuitos, oferecem certificado. Essa é uma ótima oportunidade para iniciarem o curso e darem um upgrade na carreira. E as oportunidades são para quem está trabalhando e para quem está desempregado buscando uma recolocação no mercado', explica Mariangela Ramos, diretora de Conteúdo e Inovação das Naves do Conhecimento.Para ficar sabendo sobre as vagas e cursos disponíveis, basta acessar o site das Naves ( www.navedoconhecimento.rio ), escolher seu curso ou palestra e fazer seu cadastro. Você também pode optar por receber a grade de cursos pelo WhatsApp ao enviar uma mensagem para a Nave do Conhecimento mais perto da sua casa.Quem desejar fazer os cursos online nas Naves do Conhecimento que reabriram, deve ficar atento ao novo horário de funcionamento. As Naves do Conhecimento de Irajá, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz, Vila Aliança funcionarão de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 17h30h e sábados de 9h30 às 14h30. Já a Nave de Madureira funcionará de 3ª feira a sábado das 9h30 às 17h30h e domingo das 9h30 às 14h30.