Feira virtual da Escola Politécnica da UFRJ é gratuita e aberta a estudantes de Engenharia de todos país reprodução da Internet

Publicado 07/12/2020 10:33 | Atualizado 07/12/2020 10:33

Rio - Entre amanhã e quinta-feira, será realizada a Feira Virtual de Carreiras e Oportunidades da Escola Politécnica da UFRJ, com o tema "Como se preparar para o ambiente Phygital?”. A programação do evento gratuito e aberto a estudantes de Engenharia de todo o país, inclui palestras, mesas-redondas, workshops, e mais de 500 ofertas de emprego, programas de trainee e estágio. A feira é uma iniciativa desenvolvida pela Diretoria Adjunta de Carreira e Empreendedorismo da Escola Politécnica, em parceria com a Fluxo Consultoria.



“Vivemos em um mundo físico e digital ao mesmo tempo. As empresas que nasceram no mundo físico estão migrando e integrando seus processos ao mundo digital. O inverso também é verdadeiro. Precisamos formar nossos alunos para terem as competências necessárias para viverem e trabalharem nestes dois ambientes e saberem fazer as pontes para o futuro”, destaca a diretora adjunta de Carreira e Empreendedorismo da Escola Politécnica e também responsável pela coordenação da empresa júnior Fluxo Consultoria, professora Alice Ferruccio.



Para participar do evento, basta o interessado realizar sua inscrição pelo link https://forms.gle/Gfw2q57NHR91msXR6 e preencher o formulário com as informações solicitadas.

Vagas de emprego

A plataforma virtual – criada pela empresa de tecnologia Vero Solutions, oferece vagas de emprego; interação com recrutadores, especialistas em carreira e empresas; e ambiente com conteúdos para desenvolvimento profissional dos participantes.



“Este ano, mesmo com a pandemia, não poderíamos deixar de realizar este evento, que é tão importante e aguardado pelos alunos. É uma boa oportunidade para estreitar o relacionamento com as empresas líderes do mercado, que estão sempre em busca dos melhores candidatos para preencherem suas vagas, sejam de estágio ou emprego, e se inscrever no evento, certamente contribuirá para uma melhor colocação para nossos alunos e ex-alunos”, avalia a diretora da Escola Politécnica da UFRJ, professora Cláudia Morgado.