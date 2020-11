Por O Dia

Publicado 30/11/2020 15:39 | Atualizado 30/11/2020 15:42

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, publicou no Diário Oficial desta segunda-feira a abertura de processo seletivo para médico veterinário. As vagas para a unidade Jorge Vaisman (CJV) serão na clínica médica e na cirurgia de pequenos animais. Já na unidade Paulo Dacorso Filho (CCZ), em Santa Cruz, a vaga é para o laboratório. A convocação é exclusiva para médicos na ativa, com menos de 60 anos, sem comorbidade ou doenças autoimunes.Os candidatos interessados deverão fazer a inscrição online no link ( https://forms.gle/epXwMVUJS3WjM5X66 ), entre hoje e o próximo domingo, dia 6. Os interessados precisam preencher corretamente todos os campos, incluindo os requisitos mínimos e os para a pontuação da análise curricular. Toda a documentação será pedida para comprovação em caso de aprovação.No dia 11 de dezembro, será publicado o resultado da análise de currículo e solicitação de recursos. E no dia 16 de dezembro, a conclusão do processo seletivo.