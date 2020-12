Por O Dia

Publicado 03/12/2020 12:31 | Atualizado 03/12/2020 13:39

Rio - Entre os dias 8 e 10 deste mês, donos dos pequenos negócios de bares, restaurantes, padarias, lanchonetes e delicatessem poderão participar do evento digital e gratuito “Sebrae Negócios: Food service”. A programação, realizada pelo Sebrae Rio e Senac RJ, tem o objetivo de criar uma conexão com novos fornecedores e oferecer aos participantes informações sobre novas tendências, cardápios, produtos e das principais tecnologias para o segmento. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro conta com cerca de 194 mil pequenos negócios voltados para este ramo, segundo o Sebrae Rio.







"A maior lição que esta crise trouxe é que as empresas precisam aprimorar sua gestão empresarial. A partir disso, o empresário precisa agir de forma assertiva. Os empreendedores terão a oportunidade de conhecer e aprender com grandes referências do setor. Toda a programação foi estruturada para o fortalecimento das marcas. Os empresários conhecerão novos produtos ou serviços, além de ampliar seu networking, com possibilidade de gerar novos negócios durante o evento", explica Mariangela Rosseto, coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae Rio. Durante os três dias, os empreendedores participarão de uma programação virtual e sessão de negócios. As palestras e oficinas serão conduzidas por grandes nomes e CEOs de empresas do food service como Fazenda Futuro, Grupo Trigo, Cacau Show, Outback, supermercado Zona Sul e Hotel Fasano, além de empresários como Claude Troisgros. Para participar é necessário fazer a inscrição neste link

Oportunidades



Para criar um vínculo de novas parcerias comerciais, o Sebrae Rio realizará cinco salas de negócios, com aproximadamente 80 fornecedores. Dentro desse ambiente virtual, o empresário terá a oportunidade de negociar melhores condições em produtos ou serviços diretamente com fabricantes e distribuidores, ampliando e conhecendo novos fabricantes.

Nos últimos meses, muitos empreendedores passaram a valorizar o produto local na gastronomia. Durante o evento, as empresas de food service poderão se relacionar com produtores rurais e empresas da agroindústria.



As oficinas gastronômicas foram elaboradas para trazer novas ideias, tendências e oportunidades para otimizar o cardápio, aprimorar o processo de cozinha e do custo de mercadoria vendida. Outro destaque serão as salas de tecnologias, onde o empreendedor poderá ter contato com soluções de gestão e operação de negócio.





Confira a programação



Dia 8 de dezembro



10h – Abertura Institucional do Evento



10h20 – O Futuro da Alimentação e o Desafio da Expansão e Inovação nos Negócios com o presidente do Grupo Trigo Antônio Moreira Leite, o fundador da Box Delivery Felipe Criniti e o founder At GCOM Wagner Biscuola.



11h30 - Oportunidades de negócios e parcerias entre produtores, fornecedores e empresários do segmento de alimentação com o Chef Embaixador de Cozinha Francesa do Senac RJ e consultor do supermercado Zona Sul Christophe Lidy.



14h – Sessão de Negócios – Equipamentos e Utensílios



15h - Como escolher vinhos apropriados para harmonizar corretamente uma refeição com o sommelier, Chef Embaixador do Senac RJ em Cozinha Mediterânea e diretor operacional do Grupo Fasano Danio Braga.



16h – Sessão de Negócios – Bebidas



17h - Drinks a base de cervejas – Estratégia para ampliação do Mix com o empresário José Honorato.



18h - O Gin e seus segredos: Uma imersão no universo da Amazzoni Gin com o bartender Léo Blacck.



Dia 9 de dezembro



10h - Reinvenção dos profissionais da gastronomia e oportunidades de negócios durante a pandemia com o Chef Embaixador de Padaria do Senac RJ Frédéric Monnier.



11h – Futuro Burguer: Uma lição de empreendedorismo e inovação que revolucionou o mercado com o empresário e fundador do Sucos do Bem Marcos Leta.



12h - Estratégias de logística para delivery com o professor de administração de Varejo e Indústria no NATA e do Senac RJ Leandro Condeixa.



14h - A importância da valorização do produto local como forma de fomento da economia e transformação social com a empresária Teresa Corção, também Chef Embaixadora de Cozinha Brasileira do Senac RJ e fundadora do Instituto Maniva, que acaba de receber Prêmio Jabuti pelo livro Ecochefs: Parceiros do Agricultor, da Editora Senac Rio.



15h - Sessão de Negócios – Produtor e Agroindústria.



16h - FUÊ ENSINA! Faça sorvetes com ingredientes naturais e baixo investimento com o Mestre Sorveteiro Ricardo Satto.



17h - Empreendedorismo que Transforma - Case: Cacau Show e os Micro Empreendedores Individuais - Ampliando Mercado e Gerando Renda com o Diretor de Canais de Vendas e Expansão da Cacau Show Daniel Roque.



18h - Gastronomia como produto turístico com a turismóloga e docente do Senac RJ Marília Mills e com o guia de turismo e docente do Senac RJ Renato Vilela.



18h40 - Mapa da Prosperidade Pós-Covid 19 para o Setor do Foodservice com a fundadora e CEO da Gallunion Simone Galantti.



Dia 10 de dezembro



10h - Receita de Sucesso: Cozinha + Empreendedorismo com o chef de cozinha e empresário Claude Troigos.



11h - Marketing e Experiência de Consumo – Case Outback com a diretora de marketing do Outback Marisa Palhares.



11h – Otimização de Insumos nas Receitas com a nutricionista Juliana de Castro Pereira.



12h - Pães de fermentação natural com o Chef Embaixador de Padaria do Senac RJ Frédéric Monnier.



14h - Case de sucesso: soluções para sobreviver à crise da pandemia com o consultor de gastronomia do Senac RJ Osvaldo Gorski.



15h – Sessão de Negócios – Alimentos e Tecnologia.



16h - Massa choux e suas diversas aplicações nas sobremesas e na confeitaria com o Chef Embaixador de Confeitaria do Senac RJ Frédéric de Maeyer.



17h - Higienização e limpeza na Indústria de Alimentos com a especialista em Vigilância Sanitária e em Tecnologia de Alimentos Anny Rosa.



18h - O Futuro da Gastronomia pós-pandemia – Tendências no mundo e no Brasil com o jornalista e apresentador Josimar Melo.