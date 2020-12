Empresário Julian Tonioli, sócio da Auddas Divulgação

Publicado 08/12/2020 22:45

Rio - O empresário Julian Tonioli, sócio da Auddas, falará sobre o tema "Como distribuir os KPIs pela sua empresa", durante o Webinar promovido pela Auddas. Tonioli vai explicar como conectar os KPIs às suas metas estratégicas e ao seu modelo de gestão, como definir os indicadores por níveis e por pessoas e como garantir que eles estejam alinhados ao seu plano macro.



Na ocasião, o empresário lançará o e-book "101 KPIs para seu negócio e como defini-los do zero". Por meio da gestão por KPIs, a obra ajuda ao leitor a identificar os processos-chave para o sucesso de um negócio e garantir que sua execução seja eficiente e com qualidade. O autor explica, ainda, sobre a necessidade de uma gestão responsável, planejada e sustentável. "Suas operações devem ser realizadas com disciplina e estar alinhadas com os objetivos e as metas estabelecidas no seu plano de negócios. Seguir o caminho com foco naquilo que foi pré-definido é fundamental para chegar lá, mesmo que algumas correções sejam necessárias ao longo do percurso", completa.



Tonioli que há mais de 20 anos atua em Vendas e Operações, é engenheiro pela USP, investidor anjo e BoD Member de empresas no setor de Serviços e Tecnologia. Para ganhar certificado e o exemplar do livro, basta inscrever pelo Sympla ( link aqui ). O Webinar será transmitido pelo canal da Auddas no Youtube.

Mais sobre a Auddas



A Auddas é reconhecida por realizar investimentos, aquisições de startups e preparar empresas para expansão. A empresa atua com consultoria que atende empresas privadas com necessidade de expansão. Atualmente, a Auddas conta com 30 clientes ativos.