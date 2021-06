Estabelecimento foi multado, interditado e o responsável conduzido para a delegacia - Divulgação/Prefeitura do Rio

Estabelecimento foi multado, interditado e o responsável conduzido para a delegaciaDivulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:15

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Polícia Militar interromperam, na noite deste domingo (27), uma festa clandestina com aproximadamente 300 pessoas, que acontecia em um sítio na Estrada do Sertão, no bairro do Anil, Zona Oeste do Rio. No local, o público estava aglomerado e a maioria não usava máscara de proteção.



O estabelecimento foi multado e interditado pela Vigilância Sanitária e o responsável pelo sítio foi conduzido por policiais militares do 18º Batalhão (Jacarepaguá) para a 32ª DP (Taquara), para prestar esclarecimentos. Ao todo, 735 bebidas alcoólicas foram apreendidas e levadas para o depósito da prefeitura do Rio. A ação contou com apoio da Guarda Municipal.

Publicidade

Entre a noite de sexta-feira (25) e a madrugada desta segunda-feira (28), foram registradas 129 infrações sanitárias, incluindo multas aplicadas a pessoas flagradas sem máscara de proteção facial, além de bares e estabelecimentos por descumprimento das regras do decreto municipal, para prevenção da covid-19. Desde o início do ano, 142 eventos ilegais foram encerrados em toda a cidade, durante fiscalizações da Secretaria de Ordem Pública (Seop).