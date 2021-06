Rodrigo Barreto de Albuquerque, vulgo "Xuxa" ou "Erre", de 32 anos, é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas do Morro do Borel - Divulgação

Rodrigo Barreto de Albuquerque, vulgo "Xuxa" ou "Erre", de 32 anos, é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas do Morro do BorelDivulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:02 | Atualizado 28/06/2021 15:13

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Borel, na Tijuca, prenderam nesta segunda-feira (28) um homem foragido da Justiça do Rio. Rodrigo Barreto de Albuquerque, conhecido como 'Xuxa' ou 'Erre', de 32 anos, foi encontrado na localidade 'Verão Vermelho', após os PMs receberem informações repassadas pelo Disque Denúncia sobre seu paradeiro.

O bandido tinha cartaz divulgado no Portal dos Procurados, vinculado ao serviço. Ele foi denunciado por tráfico de drogas, porte de arma, resistência e associação para o tráfico. Segundo a polícia, Rodrigo já havia sido preso anteriormente pelos mesmos crimes, sendo libertado em 2017.

Após a prisão, os policiais apresentaram 'Xuxa' na 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Ele foi encaminhado à prisão, onde ficará à disposição da Justiça. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O anonimato é garantido.