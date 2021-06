Angélica - João Cotta / TV Globo

Publicado 15/06/2021 21:23 | Atualizado 15/06/2021 21:25

A participação de Angélica no "OtaLab", comandado por Otaviano Costa, no canal do YouTube do UOL, continua em pauta. Um dos motivos é o fato de a dona do hit "Vou de Táxi" tentar explicar o porquê de Mara Maravilha não fazer parte do grupo de WhatsApp que mantém com Xuxa Meneghel e Eliana. "Está mortinho. Alô, mulherada, vamos acordar", disse, aos risos, deixando subentendido que todas estão trabalhando bastante e, talvez, por isso, não estejam dando as caras por lá.



Ainda assim, enalteceu a carreira da ex-apresentadora do "Show Maravilha". "A Mara, a gente adora também, tem carinho e respeito pela trajetória. E acho que todo mundo tem", afirmou a ex-comandante do "Clube da Criança", da TV Manchete. Ao tomar conhecimento do vídeo, a baiana revelou que amou as palavras de Angélica. Quanto ao pedido para dividir com elas as conversas no aplicativo, destacou ao iG Gente que nunca fez tal requisição nem sabe de onde saiu essa história.



Já em outro momento do bate-papo, a morena se mostrou animada com a repercussão da live do Dia dos Namorados e adiantou que está correndo com os preparativos de outra direcionada aos pequenos, que, como ressaltou, jamais vai descartar. Por fim, mas não menos importante, Mara está empresariando talentos mirins, e o primeiro lançamento é o de Rafa Barretta, que, além de ser cantora, é atriz, influencer e Miss Brasil infantil 2021.