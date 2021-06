Nego Di participa do programa A Eliminação, do Multishow - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:58 | Atualizado 15/06/2021 18:00

Nego Di revelou que faz parte de um grupo no WhatsApp com os "cancelados" do "BBB 21", durante sua participação no podcast "Fora de Área". Segundo o humorista, fazem parte do grupo ele, Lumena e Karol Conká. Projota não quis se juntar aos ex-colegas de "Big Brother Brasil 21".

"Projota, na cabeça dele, decidiu que não é cancelado e deu", explicou Nego Di.

O humorista ainda contou como foi a conversa com o rapper quando Projota saiu da casa. “Ele saiu, eu chamei ele e falei: ‘Meu, tamo junto, qualquer coisa’. Porque eu já tava bem, né? Quando ele saiu, eu pensei que pra ele seria f*da, porque ele não tem o recurso da comédia. Ele é um cara sério, com família", disse.

“Eu chamei, mandei uma mensagem. Ele visualizou, demorou um tempão pra responder, quando respondeu falou: ‘Tudo bem, irmão. Espero que aí esteja tudo bem também, forte abraço’", completou.



“A gente erra pra caramba, mas acho que a gente sabe mais do que ninguém o que a gente viveu. A gente estava lá, sem edições, sem cortes, sentindo tudo o que aconteceu. Eu acho mesmo que você tem que se preservar, mas não acho certo você pedir desculpa por algo que não fez, e ficar nesse efeito manada“.