André Marques e Sofia Starling completaram um ano de namoroReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 16:33 | Atualizado 15/06/2021 16:36

André Marques confirmou o término com Sofia Starling. A informação foi dada pela assessoria do apresentador à revisa "Quem". O casal começou o relacionamento em 2019.

"Sim, o relacionamento chegou ao fim, já tem um tempo que não estamos mais juntos, desejo toda felicidade para ela", disse o apresentador por meio da assessoria.

No aniversário da modelo, no dia 25 de maio, André fez uma declaração à amada no Instagram. "Minha amiga, namorada, amante, parceira, mãezona dos nossos dogs (cães), brava (às vezes), que me fala de astrologia (eu não entendo p**** nenhum, só sei que dá m**** quando mercúrio está retrógrado - risos)", brincou. Agora, o apresentador apagou as fotos com a ex da rede social.