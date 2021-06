Ingrid Guimarães - Reprodução

Ingrid GuimarãesReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:17 | Atualizado 15/06/2021 15:19

Ingrid Guimarães abriu o coração nesta terça-feira e fez uma reflexão nas redes sociais. No Instagram, a atriz publicou uma imagem com uma frase e refletiu sobre ela.

O que acontece com as dívidas de quem morreu? Especialistas respondem dúvidas mais comuns

Na foto, há a frase: "De depois em depois a gente perde o agora". Na legenda, Ingrid escreveu: "Eu vivia planejando o futuro, os anos, os meses, a semana. Como se a vida fosse um filme e eu pudesse escrever o final. Desde que perdi um amigo tão sem explicação, faço exercício de viver cada dia e deixar o futuro com quem realmente é dono dele".



Recentemente, Ingrid Guimarães, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo, participou do "Conversa com Bial", na Globo . A atriz falou sobre a morte prematura do ator, que morreu aos 42 anos, vítima da covid-19, no dia 4 de maio.