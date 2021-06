Anitta - Reprodução

Publicado 15/06/2021 15:12

Rio - A cantora Anitta emplacou o seu novo single 'Girl From Rio' no Top 25 das rádios pop dos EUA pela primeira vez em sua carreira. Na lista, constam grandes nomes do gênero na atualidade como Dua Lipa, DaBaby e Justin Bieber.

De acordo com informações da Mediabase, 'Girl From Rio' está subindo neste ranking a cada semana.

'Girl From Rio' já soma 591 reproduções nas rádios pop norte-americanas, estando a frente de nomes como Cardi B, Jackson Wang e Dua Lipa.

O clipe oficial soma mais de 26 milhões de views.

