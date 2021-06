Susana Naspolini toma segunda dose da vacina contra a covid-19 no Rio - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 14:03 | Atualizado 15/06/2021 14:08

Rio - A repórter Susana Naspolini tomou, nesta terça-feira, a segunda dose da vacina contra a covid-19 no Rio de Janeiro. A titular do quadro "RJ Móvel", do "RJTV 1ª edição", comemorou a "agulhadinha" nas redes sociais.

"Bom dia! E põe bom dia nisso! Que todos possam sentir o alívio que essa agulhadinha nos proporciona. Agora é contagem regressiva pra voltar ao trabalho, ao vivo e a cores", escreveu Susana, que ainda agradeceu a sua filha: "Muito obrigada à minha cinegrafista, Julia."

Com o avanço da pandemia, a repórter passou a trabalhar em home office por já ter sido diagnosticada com câncer cinco vezes e, assim, fazer parte do grupo de risco. Susana também testou positivo para a covid-19 e se recuperou em seguida.